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Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»

Юрайя хочет провести поединок с Исраэлем
MMA
18:13
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
Юрайя Холл / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Американский средневес UFC Юрайя Холл (17-9) высказался о гипотетическом поединке против чемпиона Исраэля Адесаньи (20-1). Слова ударника приводит портал mmajunkie.usatoday.com.

«Я пытаюсь попасть в топ-5, но здесь мне мешает политика, которая кругом в спорте. Так уж обстоят дела, но я свое получу.

Я нацелен на поединок с чемпионом. Ничего плохого не буду говорить об Адесанье, но просто я буду рад подраться с ним, ведь у него зрелищный стиль. Думаю, мой стиль идеально сочетается с его.

Но приходится играть по правилам. Передо мной в очереди несколько чуваков, с которыми я разберусь и доберусь до Адесаньи.

Исраэль – главная моя мотивация, ведь мне нравится его стиль, я понимаю его и, опять же, ничего плохого о нем сказать не могу. Он чемпион, он сделал свое дело, сыграл свою роль, выполнил работу. Я просто хочу получить шанс подраться».

Напомним, Адесанья свой следующий бой проведет против Роберта Уиттакера.

Карен Агабекян
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Теги

Юрайя Холл Исраэль Адесанья

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