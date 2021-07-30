Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»

Юрайя Холл / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Американский средневес UFC Юрайя Холл (17-9) высказался о гипотетическом поединке против чемпиона Исраэля Адесаньи (20-1). Слова ударника приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Я нацелен на поединок с чемпионом. Ничего плохого не буду говорить об Адесанье, но просто я буду рад подраться с ним, ведь у него зрелищный стиль. Думаю, мой стиль идеально сочетается с его.

Но приходится играть по правилам. Передо мной в очереди несколько чуваков, с которыми я разберусь и доберусь до Адесаньи.

Исраэль – главная моя мотивация, ведь мне нравится его стиль, я понимаю его и, опять же, ничего плохого о нем сказать не могу. Он чемпион, он сделал свое дело, сыграл свою роль, выполнил работу. Я просто хочу получить шанс подраться».