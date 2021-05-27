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Холловэй получил следующего соперника в UFC
Американец подерется в главном бою вечера ММА
13:45
Макс Холловэй / фото - UFC
Топовый боец полулегкого дивизиона UFC Макс Холловэй (22-6) вернется в октагон 17 июля в главном вечере UFC Fight Night.
Соперником экс-чемпиона UFC станет Яир Родригес (14-2-1). Об этом со ссылкой на главу промоушена Дэйну Уайта сообщил инсайдер Бретт Окамото.
Напомним, Холловэй проиграл 2 боя Александру Волкановски (21-1), но затем уже успел вернуть карьеру в успешное русло уверенной победой над Келвином Каттаром (22-5).
Напомним Гига Чикадзе (13-2) пригрозил нокаутом Холловэю.
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