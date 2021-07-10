Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 1
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 118:108 Окончен
Теннис (2 события из 11) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Matteo Berrettini - Хуберт Гуркач 3:1 Окончен
18:30 Новак Джокович - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
Теннис (1 событие из 9) показать все
WTA 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:00 Даяна Ястремская - Елена Габриэла Рузе 1:0 2-й сет
Теннис (3 события из 46) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:00 Эшлей Барти - Каролина Плишкова -:- Запланирован
WTA 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:00 Даяна Ястремская - Елена Габриэла Рузе 1:0 2-й сет
WTA 2021 (Budapest, Hungary, Qualifying)
Календарь Таблица
11:00 Паула Ормаэчеа - Катерина Бондаренко 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье

Бывший чемпион UFC отметил, что мир ММА ожидает очередной сюрприз



MMA
10:23
Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье
Макс Холловэй / Фото - sportsnet.ca
Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе американец Макс Холловэй (22-6) поделился своим мнением относительно поединка между американцем Дастином Порье (27-6) и ирландцем Конором Макгрегором (22-5). 

Цитирует Холловэя mmafighting.com.

«Я слышу, как все говорят об ударах по ногам, но никто не говорит о тейкдаунах. Защита Конора от тейкдауна в бою с Хабибом была немного лучше, по сравнению со вторым поединком с Порье. В конце концов, я считаю, что именно это является ключом к победе Дастина в этом бою. Если он сделает все правильно, то мир ММА ожидает очередной сюрприз».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Холловэй Конор Макгрегор Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Макгрегор оставил грозное послание Порье: «Ты умрешь в октагоне этой ночью»
Макгрегор оставил грозное послание Порье: «Ты умрешь в октагоне этой ночью»
MMA
14:00
Кормье: «Макгрегор будет в титульной гонке, пока не уйдет из спорта»
Кормье: «Макгрегор будет в титульной гонке, пока не уйдет из спорта»
MMA
12:50
Порье: «Я поймаю Конора на болевой или удушающий»
Порье: «Я поймаю Конора на болевой или удушающий»
MMA
11:41
Петр Ян предсказал победителя боя Макгрегор - Порье 3
Петр Ян предсказал победителя боя Макгрегор - Порье 3
MMA
08:00
«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье
«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье
MMA
9 июля 22:26
Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»
Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»
MMA
9 июля 20:58

Новости: MMA

Макгрегор оставил грозное послание Порье: «Ты умрешь в октагоне этой ночью»
Макгрегор оставил грозное послание Порье: «Ты умрешь в октагоне этой ночью»
14:00
Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
Чимаев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 267
13:45
Кормье: «Макгрегор будет в титульной гонке, пока не уйдет из спорта»
Кормье: «Макгрегор будет в титульной гонке, пока не уйдет из спорта»
12:50
Порье: «Я поймаю Конора на болевой или удушающий»
Порье: «Я поймаю Конора на болевой или удушающий»
11:41
Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье
Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье
10:23
Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон
Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон
09:20
Петр Ян предсказал победителя боя Макгрегор - Порье 3
Петр Ян предсказал победителя боя Макгрегор - Порье 3
08:00
«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье
«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье
9 июля 22:26
Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»
Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»
9 июля 20:58
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
15
Все новости