Поединок Холловэй – Родригес отменен. Бой состоится в другие сроки
Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье
Бывший чемпион UFC отметил, что мир ММА ожидает очередной сюрприз
10:23
Макс Холловэй / Фото - sportsnet.caЭкс-чемпион UFC в полулегком дивизионе американец Макс Холловэй (22-6) поделился своим мнением относительно поединка между американцем Дастином Порье (27-6) и ирландцем Конором Макгрегором (22-5).
Цитирует Холловэя mmafighting.com.
«Я слышу, как все говорят об ударах по ногам, но никто не говорит о тейкдаунах. Защита Конора от тейкдауна в бою с Хабибом была немного лучше, по сравнению со вторым поединком с Порье. В конце концов, я считаю, что именно это является ключом к победе Дастина в этом бою. Если он сделает все правильно, то мир ММА ожидает очередной сюрприз».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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