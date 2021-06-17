Хукер вызвал на бой Нэйта Диаса

Дэн Хукер / Фото: usatoday.com

Легковес UFC Дэн Хукер (20-10) намерен в сентябре провести поединок с Нэйтом Диасом (20-13). Слова новозеландца приводит портал BJPenn.com.

Я уже вел переговоры с UFC по поводу возвращения, но до этого все соперники были заняты. Поэтому я вернусь в сентябре на турнире, где подерутся Алекс Волкановски и Брайан Ортега.

Нэйт говорил, что хочет вернуться через три-четыре месяца. Если он готов драться в этот день, то мы готовы».