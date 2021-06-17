Джейк Пол вызвал на бой Нэйта Диаса
Хукер вызвал на бой Нэйта Диаса
Главное, чтобы все сошлось по времени
12:48
Дэн Хукер / Фото: usatoday.com
Легковес UFC Дэн Хукер (20-10) намерен в сентябре провести поединок с Нэйтом Диасом (20-13). Слова новозеландца приводит портал BJPenn.com.
«Нэйт является тем бойцом, которого можно считать любимцем фанатов. Думаю, он знает, что от меня ждать. Мы не будем играть в игры, а встретимся в клетке и выясним, кто сильнее.
Я уже вел переговоры с UFC по поводу возвращения, но до этого все соперники были заняты. Поэтому я вернусь в сентябре на турнире, где подерутся Алекс Волкановски и Брайан Ортега.
Нэйт говорил, что хочет вернуться через три-четыре месяца. Если он готов драться в этот день, то мы готовы».
Напомним, ранее у Нэйта заявили, что не будут драться с вызвавшим его на бой Дэмианом Майей.
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