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«Киборг» хочет подраться Харрисон
Бразильянка готова ради этого сменить весовую категорию
20 мая 10:47
Кристина Киборг / Фото: Sky Sports
Чемпионка Bellator в полулегком весе Кристина «Киборг» Джустино (23-2) готова подняться в легкий вес для боя с чемпионкой PFL и золотой олимпийской призершей по дзюдо Кайлой Харрисон (9-0). Слова девушки-бойца приводит middleeasy.com.
«Это был бы потрясающий бой и ради него я готова подняться в легкий вес. Ради боя с Харрисон. Я хочу, чтобы в будущем было больше женских дивизионов, чтобы так как и у мужчин. Я могу подняться в легкий вес и подраться в этои весе, это не проблема. Если Кайла подпишет контракт с Bellator, то думаю, не будет проблем организовать наш поединок».
Напомним, ранее Харрисон на турнире PFL победила Мариану Мораис.
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