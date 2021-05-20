«Киборг» хочет подраться Харрисон

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 20
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 1:4 Окончен
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 6:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:30 Будивельник - Днепр 76:78 Окончен
Теннис (3 события из 26) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока 1:2 Окончен
14:05 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске 0:2 Окончен
17:30 Доминик Тим - Камерон Норри 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Леванте - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Россия - Чехия -:- Отменен
16:15 Германия - Италия -:- Запланирован
16:15 Russian Olympic Committee - Чехия -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Словакия -:- Запланирован
20:15 Канада - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико -:- Запланирован
19:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:00 Уэска - Валенсия -:- Запланирован
19:00 Эйбар - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 13) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Дания - Швеция -:- Запланирован
12:15 Норвегия - Германия -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Россия -:- Отменен
16:15 Финляндия - США -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Russian Olympic Committee -:- Запланирован
20:15 Чехия - Швейцария -:- Запланирован
20:15 Латвия - Казахстан -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:30 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
19:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
22:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

«Киборг» хочет подраться Харрисон

Бразильянка готова ради этого сменить весовую категорию

MMA
20 мая 10:47
«Киборг» хочет подраться Харрисон
Кристина Киборг / Фото: Sky Sports

Чемпионка Bellator в полулегком весе Кристина «Киборг» Джустино (23-2) готова подняться в легкий вес для боя с чемпионкой PFL и золотой олимпийской призершей по дзюдо Кайлой Харрисон (9-0). Слова девушки-бойца приводит middleeasy.com.

«Это был бы потрясающий бой и ради него я готова подняться в легкий вес. Ради боя с Харрисон. Я хочу, чтобы в будущем было больше женских дивизионов, чтобы так как и у мужчин. Я могу подняться в легкий вес и подраться в этои весе, это не проблема. Если Кайла подпишет контракт с Bellator, то думаю, не будет проблем организовать наш поединок».

Напомним, ранее Харрисон на турнире PFL победила Мариану Мораис.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кристина Киборг Джустино Кайла Харрисон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

PFL 3: Вердум vs Феррейра. Видео трансляция
PFL 3: Вердум vs Феррейра. Видео трансляция
MMA
7 мая 00:05

Новости: MMA

Соперник Долидзе снялся с поединка на турнире UFC Fight Night
Соперник Долидзе снялся с поединка на турнире UFC Fight Night
20 мая 22:52
Международный турнир по ММА SPARTAK FIGHT CHALLENGE 2. Видео трансляция
Международный турнир по ММА SPARTAK FIGHT CHALLENGE 2. Видео трансляция
20 мая 22:02
Официально. Поединок Диллашоу – Сандхаген состоится 24 июля на турнире UFC 264
Официально. Поединок Диллашоу – Сандхаген состоится 24 июля на турнире UFC 264
20 мая 18:36
Чимаев: «Федор Емельяненко – легендарный боец и порядочный мужик»
Чимаев: «Федор Емельяненко – легендарный боец и порядочный мужик»
20 мая 18:16
Махачев: «Когда-нибудь в старости доберусь до чемпионского боя»
Махачев: «Когда-нибудь в старости доберусь до чемпионского боя»
20 мая 17:40
Гарбрандт: «Я уберу Фонта с моего пути»
Гарбрандт: «Я уберу Фонта с моего пути»
20 мая 15:53
Жестко вырубил россиянина. С этим монстром придется подраться украинцу Амосову за чемпионский титул
Жестко вырубил россиянина. С этим монстром придется подраться украинцу Амосову за чемпионский титул
20 мая 13:17
Вайдман допускает завершение карьеры после тяжелого перелома
Вайдман допускает завершение карьеры после тяжелого перелома
20 мая 12:49
«Киборг» хочет подраться Харрисон
«Киборг» хочет подраться Харрисон
20 мая 10:47
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
4
Все новости