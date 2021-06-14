Шлеменко: «Амосов — не «Украинский Хабиб», он — «Украинский Ярослав»
Кокер назвал потенциальных соперников Амосова
Украинец может провести реванш
13:49
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
Президент Bellator Скотт Кокер в интервью cagesidepress.com высказался по поводу возможных оппонентов украинского чемпиона полусреднего веса Ярослава Амосова (26-0).
«Я вспоминаю бой Амосова против Эда Рута. Была большая битва, где интрига была до финального гонга. Затем был очень интересный бой против Логана Строли. Там было равное противостояние и если не ошибаюсь, Ярослав выиграл раздельным решением. Есть огромное количество бойцов, желающих встретиться с Амосовым. Я думаю, что Логан будет охотиться за реваншем, и мы скоро увидим их бой».
Напомним, ранее Амосов выиграл чемпионский титул, уверенно победив Дугласа Лиму.
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