Фанаты ММА заждались. Ромеро анонсировал свой дебют в Bellator
Кокер рассказал о дебюте Ромеро в Bellator
Йоэлю ищут соперников в среднем весе
15:06
Йоэль Ромеро / Фото: MMA Junkie - USA Today
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал порталу cagesidepress.com о планах на экс-претендента в среднем весе UFC Кубинца Йоэля Ромеро (13-5).
«По возвращению Ромеро. Он будет драться, но только после его выздоровления. Как только мы получим разрешение от врачей, то сразу организуем ему бой. Мы надеемся, что до конца года Йоэль проведет хотя бы один бой.
Думаем, что он будет выступать в среднем весе. Возможно, если Гегард Мусаси будет еще чемпионом, то в 2022 году нас ждет большой бой».
Напомним, Кокер также рассказал, кто может стать следующим соперником Ярослава Амосова.
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