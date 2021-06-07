Александр Емельяненко: «Было бы интересно увидеть Ломаченко в ММА»
Кокляев планирует провести реванш с Емельяненко
Это может быть следующий бой после Джигана
22:32
Кокляев пропустил от Емельяненко / Фото: YouTube
Российский стронгмен Михаил Кокляев намерен провести реванш против Александра Емельяненко, которому в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в первом раунде.
«Все живы-здоровы, Саша сейчас тренируется. Я никуда не спешу, мне 42 года. Я как в анекдоте про бычков, молодого и старого: «сейчас спокойно доедим, медленно спустимся с холма и порадуем все стадо». В этой ситуации я не тороплюсь. Для меня чем дольше этот реванш будет откладываться, тем лучше. Потому что если ты заинтересован в чем-то и ждешь этого, интерес не пропадет никогда. Так и наш реванш.
Сейчас они наиграются – Емельяненко с Джиганом, еще с кем-то. Посмотрят на ситуацию, увидят, что нет ажиотажа, как был у нас, и организаторы сами придут, сами предложат. И я буду на этом играть с точки зрения финансовых моментов, я буду назначать цену. Я не спешу, тренируюсь, учу детей в школе, потому что с прошлого года работаю учителем физкультуры. Веду здоровый образ жизни и надеюсь, что так все и будет дальше».
Напомним, ранее Емельяненко-младший угрожал нокаутировать украинского рэпера.
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