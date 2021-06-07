Кокляев планирует провести реванш с Емельяненко

Кокляев пропустил от Емельяненко / Фото: YouTube

Российский стронгмен Михаил Кокляев намерен провести реванш против Александра Емельяненко, которому в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в первом раунде.



Сейчас они наиграются – Емельяненко с Джиганом, еще с кем-то. Посмотрят на ситуацию, увидят, что нет ажиотажа, как был у нас, и организаторы сами придут, сами предложат. И я буду на этом играть с точки зрения финансовых моментов, я буду назначать цену. Я не спешу, тренируюсь, учу детей в школе, потому что с прошлого года работаю учителем физкультуры. Веду здоровый образ жизни и надеюсь, что так все и будет дальше».