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Кондит проведет поединок с Гриффином на турнире UFC 264: Конор – Порье
Экс-претендент на титул промоушена пол года не выходил в октагон
08:14
Карлос Кондит / Фото - UFCАмериканский ветеран полусреднего дивизиона UFC и экс-претендент на титул Карлос Кондит (32-13) свой следующий поединок проведет на турнире UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает bjpenn.com.
Оппонентом 37-летнего Кондита станет его соотечественник Макс Гриффин (17-8).
Кондит на UFC on ABC 1, который состоялся в январе, единогласным решением судей выиграл у еще одного ветерана промоушена Мэтта Брауна (23-18), одержав вторую победу подряд. Что касается Гриффина, то на UFC on ESPN 21 он в первом раунде нокаутировал Сонга Кинана (11-6).
Напомним, UFC 264 возглавит трилогия звездных бойцов легкой весовой категории, ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.
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