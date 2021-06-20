«Корейский Зомби»: «Игэ – драчун. Если он хочет рубиться, то я более чем открыт для этого»
«Корейский Зомби»: «Я могу побить Макса Холловэя»
Чжун также хочет титульный бой
13:48
Чан Сун Чжун / Фото: UFC
Полулегковес UFC Чан Сун Чжун (17-6)
высказался о победе над Дэном Иге (15-4). Слова «Корейского Зомби» приводит портал MMAJunkie.
«Мне хотелось просто выйти в клетку и показать все, что я умею, то благодаря чему мне можно предоставить титульный поединок. Я не смог показать себя на 100%, поскольку в финале я хотел победить досрочно и у меня не вышло.
Кто следующий? Макс Холловэй. У него нет такой мощи как у меня. Я могу побить его. Бой с Максом даст мне уверенность в том, что я еще способен стать чемпионом. Мне нужен титульник».
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