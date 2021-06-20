«Корейский Зомби»: «Я могу побить Макса Холловэя»

Чан Сун Чжун / Фото: UFC

Полулегковес UFC Чан Сун Чжун (17-6) высказался о победе над Дэном Иге (15-4). Слова «Корейского Зомби» приводит портал MMAJunkie.



Кто следующий? Макс Холловэй. У него нет такой мощи как у меня. Я могу побить его. Бой с Максом даст мне уверенность в том, что я еще способен стать чемпионом. Мне нужен титульник».