Корьме дал совет Диасу, как победить Эдвардса

Даниэль Кормье / фото - Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье в интервью Ариэлю Хельвани дал свой прогноз на бой ветерана промоушена Нейта Диаса и Леона Эдвардса.

Нейт будет пытаться использовать свое кардио как оружие, как он делает во многих боях, но ему нужно выдержать начальные этапы поединка, потому что у него очень много шрамов, его легко посечь. Если он будет принимать серьезный урон от Леона в начале, все это может всплыть, и есть вероятность, что рефери придется остановить бой, как это было в поединке за титул BMF».