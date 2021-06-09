Эдвардс: «Диас будет лежать на настиле без сознания»
Корьме дал совет Диасу, как победить Эдвардса
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах считает, что самым сложным для Нейта в этом бою будет старт
16:40
Даниэль Кормье / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье в интервью Ариэлю Хельвани дал свой прогноз на бой ветерана промоушена Нейта Диаса и Леона Эдвардса.
«Я не думаю, что пятираундовый бой даст кому-то преимущество. Мне кажется, что оба парня выйдут в потрясающей форме. Думаю, что Эдвардс готов к чемпионскому поединку. Это парень, который выиграл восемь боев кряду до несостоявшегося поединка с Белалом Мухаммадом, где он выглядел фантастически в первом раунде.
Нейт будет пытаться использовать свое кардио как оружие, как он делает во многих боях, но ему нужно выдержать начальные этапы поединка, потому что у него очень много шрамов, его легко посечь. Если он будет принимать серьезный урон от Леона в начале, все это может всплыть, и есть вероятность, что рефери придется остановить бой, как это было в поединке за титул BMF».
Напомним, Эдвардс обещает уничтожить Диаса в клетке.
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