Кормье: «Макгрегор будет в титульной гонке, пока не уйдет из спорта»

DC считает, что ирландец останется топовым бойцом, даже если проиграет в третьем бою с Порье



Конор Макгрегор / фото - lowkickmma.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что звездный ирландец Конор Макгрегор (27-6) останется топовым бойцом легкого дивизиона, даже если проиграет в третьем бою с Дастином Порье (27-6).

«В плане конкурентоспособности Макгрегора это важный бой, но обратите внимание: в последнее время было несколько поединков, в которых я сам говорил, что для бойца это момент «сделай или умри». Я уже хотел сказать, что в этот раз ситуация та же, но затем мне очень быстро напомнили, что это не так, потому что это Конор Макгрегор. Даже если он проиграет в субботу, он побьется с кем-то другим. Конор может провести третий бой с Нейтом Диасом или, скажем, побить Рафаэля Дос Аньоса. Он тут же вернется в титульную картину. Он будет в титульной гонке, пока не уйдет из спорта».

Дастин Порье с уверенностью заявил, что выиграет третий поединок у Конора Макгрегора.