Махачев: «Топ-10 легкого веса UFC – кучка мерзких стариков»
Кормье: «Никто не хочет драться с Махачевым»
Экс-чемпион UFC отметил превосходство россиянина над топ-10 легкого веса
18 мая 22:00
Кормье и Махачев / Фото - lowkickmmaЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье поделился мыслями относительно перспектив российского легковеса Ислама Махачева (19-1).
Цитирует американца ESPN.
«Никто не хочет драться с Махачевым. Ислам просто размажет их – он победит любого. Я знаю, что Фелдеру, Дос Аньосу и другим ребятам из топ-10 предлагали подраться с Махачевым. И они все отказались. Не знаю, что еще он может сделать. Все это напоминает ситуацию с Камару Усманом, когда он шел к титулу».
Махачев сейчас находится на 11-м месте в рейтинге легкого веса и в последнем поединке выиграл сабмишеном у американца Дрю Добера.
Накануне стало известно, что свой следующий бой Махачев проведет против бразильца Тиаго Мойзеса (15-4).
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