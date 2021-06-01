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Ковингтон: «Джейк Пол – это посмешище. Вудли одержит победу»

Колби уверен, что Тайрон слишком хорош для блогера

MMA
18:44
Ковингтон: «Джейк Пол – это посмешище. Вудли одержит победу»
Колби Ковингтон / Фото: MMA Junkie - USA Today

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) высказался о боксерском поединке Тайрона Вудли (19-7-1) и Джейка Пола (3-0 в боксе). Слова «Хаоса» приводит портал mmaweekly.com.

«Меня уже тошнит от этих вышедших в тираж бойцов, выставляющих ММА в плохом свете. Оставьте это ребятам, находящимся на пике.

Я не имею в виду Вудли, поскольку он экс-чемпион. Тайрон – отличный боец, но Бен Аскрен? Этот парень никогда в своей жизни не выбрасывал удар. Он только и делает, что обнимает своих оппонентов, пытается их поцеловать и шепчет им на ухо всякие милые слова.

Оставьте бои и бокс настоящим бойцам. Джейк Пол – это посмешище. Он похож на какую-то мелкую звезду Disney, а не на бойца. Я считаю, что Вудли одержит победу».

Напомним, ранее Вудли стал следующим соперником Пола.

Карен Агабекян
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Теги

Джейк Пол Тайрон Вудли Колби Ковингтон

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