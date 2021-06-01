Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»
Ковингтон: «Джейк Пол – это посмешище. Вудли одержит победу»
Колби уверен, что Тайрон слишком хорош для блогера
18:44
Колби Ковингтон / Фото: MMA Junkie - USA Today
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон
(16-2) высказался о боксерском поединке Тайрона Вудли (19-7-1) и Джейка Пола
(3-0 в боксе). Слова «Хаоса» приводит портал mmaweekly.com.
«Меня уже тошнит от этих вышедших в тираж бойцов, выставляющих ММА в плохом свете. Оставьте это ребятам, находящимся на пике.
Я не имею в виду Вудли, поскольку он экс-чемпион. Тайрон – отличный боец, но Бен Аскрен? Этот парень никогда в своей жизни не выбрасывал удар. Он только и делает, что обнимает своих оппонентов, пытается их поцеловать и шепчет им на ухо всякие милые слова.
Оставьте бои и бокс настоящим бойцам. Джейк Пол – это посмешище. Он похож на какую-то мелкую звезду Disney, а не на бойца. Я считаю, что Вудли одержит победу».
Напомним, ранее Вудли стал следующим соперником Пола.
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