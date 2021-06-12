Ковингтон: «Я никогда не слышал о Чимаеве»
Ковингтон: «Эдвардс – бормочущий, неуклюжий идиот, выбирающий легкие бои»
Американский полусредневес раскритиковал своего конкурента по дивизиону
13:23
Колби Ковингтон / Фото - UFCТоповый американский полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) жестко проехался по британцу Леону Эдвардсу (18-3-2) за слабую оппозицию в октагоне.
Цитирует Ковингтона MMAjunkie.
«Совершенно логично, что «Эдвард Руки-ножницы» Леон Эдвардс хочет сразиться с Нэйтом Диасом, еще одним неудачником и парнем без рейтинга. Диас не входит в тройку или пятерку лучших бойцов, и это то, чем любит заниматься Леон. Ему нравится затевать эти простые драки с парнями, которые даже не имеют отношения к дивизиону, и, надеюсь, он получит от этого немного шумихи, потому что он вообще никому не интересен. Парень в буквальном смысле бесполезен. Он бормочущий, неуклюжий идиот, и вполне логично, что он собирается драться с Нэйтом Диасом».
Напомним, что уже 13 июня Эдвардсу предстоит поединок против Нэйта Диаса (20-12) на турнире UFC 263. Ивент пройдет на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США).
Полный кард турнира UFC 263.
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