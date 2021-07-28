Ковингтон подтвердил дату боя с Усманом

Колби также отметил, что оба бойца подписали контракты

Колби Ковингтон / Фото: UFC

Скандальный американский полусредневес Колби Ковингтон (16-2) подтвердил, что его реванш с чемпионом Камару Усманом (19-1) состоится на UFC 268. Слова «Хаоса» приводит портал mmaweekly.com.



«Это официально. Я подписал контракт на бой. Также я знаю, что Усман подписал договор. В конце концов, ему заплатили достаточно, чтобы он согласился снова встретиться со мной. Похоже, что наш бой пройдет 6 ноября в Madison Square Garden, если не будет никаких сумасшедших звонков со стороны чиновников. Если это будет не Нью-Йорк, то я думаю, что турнир пройдет в родном городе UFC – Лас-Вегасе».

Отметим, первый бой Ковингтона и Усмана прошел 14 декабря 2019 года в Лас-Вегасе, и нигериец победил техническим нокаутом в пятом раунде.