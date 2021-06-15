Ковингтон – Эдвардсу: «Какой титульник? Ты с трудом победил легковеса с 10-ю поражениями»
Ковингтон: «Порье никогда не станет кем-то большим»
Колби считает Дастина середняком
16:59
Колби Ковингтон / Фото: UFC
Полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) высказался в интервью Submission Radio о гипотетическом поединке с бывшим одноклубником Дастином Порье (27-6).
«Хочется подарить этот поединок фанатам. Если бой не состоится, то по той причине, что Дастин боится и не подписывает контракт.
Все увидят, что я настоящий мужик, а он су*ка. Порье бьет любителей в спортзалах и кричит, что он не является чемпионом мира. Но реальность такая, что он никогда не станет кем-то большим, а не просто середняком. Он всю жизнь будет сынком Хабиба».
Напомним, Ковингтон проведет реванш против Камару Усмана.
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