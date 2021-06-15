Ковингтон: «Порье никогда не станет кем-то большим»

Колби Ковингтон / Фото: UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) высказался в интервью Submission Radio о гипотетическом поединке с бывшим одноклубником Дастином Порье (27-6).



Все увидят, что я настоящий мужик, а он су*ка. Порье бьет любителей в спортзалах и кричит, что он не является чемпионом мира. Но реальность такая, что он никогда не станет кем-то большим, а не просто середняком. Он всю жизнь будет сынком Хабиба».