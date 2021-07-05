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Ковингтон: «Порье снова победит Макгрегора, но победа над Конором, уже мало что значит»

Американец считает, что его соотечественник снова одолеет ирландца
MMA
09:00
Ковингтон: «Порье снова победит Макгрегора, но победа над Конором, уже мало что значит»
Колби Ковингтон / фото - bleacherreport.com

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон (16-2) считает, что его соотечественник и бывший партнер по команде Дастин Порье (27-6) снова победит экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора (22-5).

Ковингтона цитирует портал bjpenn.com:

«Да, я думаю, вероятно, Дастин снова победит. Но, что это такое? Он избивает парня, который лишен мотивации в спорте. Я люблю Конора. Он сделал отличную карьеру, но его время истекло. Очевидно, что он не тренируется каждый день, не работает над своим ремеслом так, как полагается. Также очевидно, что он работает над другими бизнес-проектами, чтобы набить карманы и пополнить свой банковский счет. Это просто не тот голодный Конор, который был несколько лет назад. Ближе к завершению карьеры Макгрегора, победа над ним, уже мало что значит».

Кевин Ли поделился своим мнением относительно третьего поединка между Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

Рене Тер Велде
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Теги

Колби Ковингтон Дастин Порье Конор Макгрегор

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