Ковингтон: «Порье весит больше меня»

Колби Ковингтон / фото - Associated Press

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) в интервью Джеймсу Линчу заявил, что имеет право делать выпады в адрес первого номера легкого дивизиона Дастина Порье (28-6-1), так как тот, по его словам, между боями весит больше, чем он.

Так что я гоню не на легковесов, а на парня, который больше меня. Это не моя вина, что Дастин говорит в интервью: «Как только я увижу Колби, мы будем драться». Я видел его раз 40-50 после того, как он сказал это. Поэтому кто человек слова, а кто не держит свое слово?».