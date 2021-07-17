Ковингтон - о трештоке Макгрегора в адрес Порье: «Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко»
Ковингтон: «Порье весит больше меня»
Скандальный американец считает, что имеет право делать выпады в адрес Дастина
14:50
Колби Ковингтон / фото - Associated Press
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) в интервью Джеймсу Линчу заявил, что имеет право делать выпады в адрес первого номера легкого дивизиона Дастина Порье (28-6-1), так как тот, по его словам, между боями весит больше, чем он.
«Люди обвиняли меня: «Зачем ты гонишь на Порье? Он меньше тебя». Чуваки, Дастин весит больше меня. Мы постоянно взвешивались в АТТ, и его вес был где-то 85-86 кг, а мой - 84 кг. Я просто не люблю гонять кучу веса, ведь знаю, что я лучший в мире в своем дивизионе. Мне не нужно пытаться выбить себе преимущество в габаритах, гоняя весь этот вес.
Так что я гоню не на легковесов, а на парня, который больше меня. Это не моя вина, что Дастин говорит в интервью: «Как только я увижу Колби, мы будем драться». Я видел его раз 40-50 после того, как он сказал это. Поэтому кто человек слова, а кто не держит свое слово?».
Колби Ковингтон встал на защиту Конора Макгрегора (22-6).
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