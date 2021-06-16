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Ковингтон сообщил, что Усман игнорирует бой с ним

Камару даже не берет телефон, когда к нему звонят из UFC

MMA
13:30
Ковингтон сообщил, что Усман игнорирует бой с ним
Колби Ковингтон / Фото: MMA Junkie - USA Today

Скандальный полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) заявил, что чемпион дивизиона нигериец Камару Усмана (19-1) отказывается подписывать контракт на бой с ним. Слова «Хаоса» приводит портал bleacherreport.com.

«Усман будет драться со мной, только после того, как его яйца перестанут сокращаться, и он вернется на землю. Дело в том, что Камару нет в сети, вероятно, его телефон находится в режиме полета, поскольку он сбрасывает все звонки из UFC. Усман просто не хочет подписывать контракт на наш бой. Камару хочет, чтобы чуть ли не произошло вторжение инопланетян. Все ради того, чтобы выбрать легкого оппонента». 

Напомним, ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Ковингтон подерется с Усманом.


Карен Агабекян
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Камару Усман Колби Ковингтон

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