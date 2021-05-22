Алдо назвал приоритетных соперников для своего следующего поединка
Легендарный Алдо проведет бой с Муньосом на турнире UFC 265
Экс-чемпион UFC не выходил в октагон с декабря 2020 года
14:52
Алдо и Муньос / Фото - TwitterUFC в ближайшее время анонсирует бой в легчайшем дивизионе между легендарным экс-чемпионом промоушена Жозе Алдо (29-7) и его соотечественником Педро Муньосом (20-5), который состоится 7 августа на турнире UFC 265. Об этом сообщает BJPenn.
Ветеран ММА Алдо в своем последнем поединке, который прошел на турнире UFC Fight Night 183 в декабре 2020 года, победил единогласным решением судей эквадорца Марлона Веру (16-7-1).
Что касается 7-го номера рейтинга Муньоса, то он на UFC Fight Night 186 в феврале одолел раздельным решением американца Джимми Риверу (23-5).
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