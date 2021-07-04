Ли оценил шансы Порье и Макгрегора в бою с Оливейрой

Американец поделился своим мнением относительно третьего поединка между его соотечественником и ирландцем



Кевин Ли / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поделился своим мнением относительно третьего поединка между его соотечественником Дастином Порье (27-6) и ирландцем Конором Макгрегором (22-5). Также Ли оценил шансы бойцов в бою с действующим чемпионом UFC в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой (31-8-1).

Слова Кевина приводит портал bjpenn.com:

«Сложно сказать, кто победит в этом поединке. Возможно, все-таки Конор выиграет. Думаю, он внесет коррективы и победит. Я считаю, независимо от того, кто окажется победителем в их противостоянии, ни у одного из них нет шансов в бою против такого соперника, как Чарльз Оливейра. Во время поединка с Чарльзом вы должны быть постоянно начеку и к тому же владеть правильными навыками для победы над таким соперником. У Дастина было много сложных поединков, и он как бы улучшается с каждым выступлением, но в тоже время, в нем мы не видим ничего нового. Он просто делает свою работу. Но чтобы победить Чарльза, его нужно удивить чем-то новым».

Чарльз Оливейра считает, что сумел бы нокаутировать двух других топов дивизиона Конора Макгрегора и Дастина Порье.