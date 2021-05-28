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Лобов: «Мы увидим совсем другого Конора в третьем поединке с Порье»

Ирландский боец – о мегафайте на турнире UFC 264
MMA
09:16
Лобов: «Мы увидим совсем другого Конора в третьем поединке с Порье»
Конор Макгрегор и Артем Лобов / Фото - eurosport
Экс-боец UFC ирландец Артем Лобов спрогнозировал результат третьего поединка между его соотечественником бывшим чемпионом лиги в двух дивизионах Конором Макгрегором (22-5) и американцем Дастином Порье (27-6).

Цитирует Лобова bjpenn.com.

«Конор – очень, очень умный боец. Я просто чувствую, что к последнему поединку, он, возможно, отнеся легкомысленно. Вероятно, он просто подумал, что сможет все закончить в реванше с Порье так же, как сделал это в первом бою. Кроме этого он физически и морально готовился к боксерскому поединку, поэтому мало обращал внимания на удары ногами. Конечно, мы должны отдать должное Дастину. Он сделал свою работу и стал намного лучше с момента первого их боя. Порье хорошо поработал. Все же я думаю, что мы увидим совсем другого Конора. Сейчас он полностью сосредоточен на этом противостоянии. Макгрегор изучал этот бой и работал над ошибками. К тому же, когда Конор сконцентрирован и в хорошей форме, его не остановить. Так что я вижу, как Макгрегор нокаутирует Порье в ранних раундах. Думаю, это произойдет в первом, а возможно во втором. Мой прогноз - победа МакГрегора нокаутом в первом раунде. Если этого не произойдет в стартовой пятиминутке, то во второй точно».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.


Владимир Кириченко
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Конор Макгрегор Дастин Порье Артем Лобов

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