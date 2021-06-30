Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье
Также Артем признался, что Пакьяо стал причиной поражения Конора от Дастина
08:54
Артем Лобов / Фото: BK FC
Экс-боец UFC Артем Лобов
(13-15-1) в комментарии BJPENN.com
рассказал, что его друг Конор Макрегор (22-5) нокаутирует Дастина Порье (27-6) в третьем поединке.
«Думаю, Макгрегор во втором бою не был полностью сосредоточен. Просто он не оказал Дастину заслуженного уважения. Он больше думал о боксерском поединке с Мэнни Пакьяо, к которому и готовился, ведь считал это вызовом. Порье он считал разминкой, но это так не сработало. Дастин проделал домашнюю работу и стал намного лучше.
Если честно, то если посмотреть второй бой, то он развивался так же, как и первый. Я ждал этого. Единственная разница заключалась в ударах ногами. Конор не тренировал защиту от них, а они уникальны. Ты спаррингуешь в наколенниках, поэтому не чувствуешь этих ударов, но в бою все по-другому.
Теперь Конор знает об этом, и я считаю, что поединок сложится так же, как и первый. Я вижу, что Конор остановит Дастина в начале поединка. В первом раунде».
Напомним, ранее свой прогноз на поединок Макгрегора и Порье дал Хабиб Нурмагомедов.
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