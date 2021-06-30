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Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье

Также Артем признался, что Пакьяо стал причиной поражения Конора от Дастина

MMA
08:54
Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье
Артем Лобов / Фото: BK FC

Экс-боец UFC Артем Лобов (13-15-1) в комментарии BJPENN.com рассказал, что его друг Конор Макрегор (22-5) нокаутирует Дастина Порье (27-6) в третьем поединке.

«Думаю, Макгрегор во втором бою не был полностью сосредоточен. Просто он не оказал Дастину заслуженного уважения. Он больше думал о боксерском поединке с Мэнни Пакьяо, к которому и готовился, ведь считал это вызовом. Порье он считал разминкой, но это так не сработало. Дастин проделал домашнюю работу и стал намного лучше.

Если честно, то если посмотреть второй бой, то он развивался так же, как и первый. Я ждал этого. Единственная разница заключалась в ударах ногами. Конор не тренировал защиту от них, а они уникальны. Ты спаррингуешь в наколенниках, поэтому не чувствуешь этих ударов, но в бою все по-другому.

Теперь Конор знает об этом, и я считаю, что поединок сложится так же, как и первый. Я вижу, что Конор остановит Дастина в начале поединка. В первом раунде».

Напомним, ранее свой прогноз на поединок Макгрегора и Порье дал Хабиб Нурмагомедов.

Карен Агабекян
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Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор Артем Лобов

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