Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье

Артем Лобов / Фото: BK FC

Экс-боец UFC Артем Лобов (13-15-1) в комментарии BJPENN.com рассказал, что его друг Конор Макрегор (22-5) нокаутирует Дастина Порье (27-6) в третьем поединке.



Если честно, то если посмотреть второй бой, то он развивался так же, как и первый. Я ждал этого. Единственная разница заключалась в ударах ногами. Конор не тренировал защиту от них, а они уникальны. Ты спаррингуешь в наколенниках, поэтому не чувствуешь этих ударов, но в бою все по-другому.

Теперь Конор знает об этом, и я считаю, что поединок сложится так же, как и первый. Я вижу, что Конор остановит Дастина в начале поединка. В первом раунде».