Логан Пол хочет подраться в MMA

Логан Пол / Фото: NBC News

Видеоблогер Логан Пол заявил, что в будущем планирует провести поединок в смешанных единоборствах.



У меня были определенные проблемы с коленями, что тяжело сказывается на теле. Но я не могу не подраться хотя бы один бой в ММА, перед тем как умру. Как минимум один. Если я выиграю, то могу подраться еще раз».