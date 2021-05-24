Логан Пол – о бое с Мейвезером: «Все последующие поколения будут говорить об этом поединке»
Логан Пол хочет подраться в MMA
Блогер имел борцовский бэкграунд
11:58
Логан Пол / Фото: NBC News
Видеоблогер Логан Пол заявил, что в будущем планирует провести поединок в смешанных единоборствах.
«Да, я бы точно согласился подраться по правилам смешанных единоборств. Я бы, возможно, лучше мог бы выступить в ММА из-за моего борцовского прошлого. Скажу, что это жесткий вид спорта. И смешанные единоборства сложнее бокса. Представители ММА являются полноправными и всесторонне развитыми бойцами.
У меня были определенные проблемы с коленями, что тяжело сказывается на теле. Но я не могу не подраться хотя бы один бой в ММА, перед тем как умру. Как минимум один. Если я выиграю, то могу подраться еще раз».
Напомним, Пол 6 июня проведет выставочный поединок против Флойда Мейвезера.
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