Логан Пол может провести бой в ММА
Блогер Логан Пол может выступить в смешанных единоборствах в рамках промоушена Bellator. Президент компании Скотт Кокер заявил, что готов устроить американцу поединок в клетке, если он того захочет. Слова функционера приводит MMA Fighting.
«Мой ответ – однозначно, готов дать бой Логану Полу. Думаю, этот парень продемонстрировал свои атлетические способности в поединке с Флойдом, но еще мы знаем, что он боролся на высоком уровне у себя в Огайо, и я полагаю, его навыки в единоборствах растут с каждым днем. Если он хочет попробовать себя в ММА, мы это устроим.
Сколько людей смогли это сделать? Пройти восемь раундов с Флойдом? И не говорите мне, что Флойд не пытался его прикончить – у него просто не получилось. Так что для меня это победа Логана, и он только что значительно повысил свою ценность. Был ли это отличный бой? Нет, в нем было много грязного бокса, но давайте посмотрим правде в глаза – обычно Флойд идет вперед и решает вопрос, но на этот раз он ничего не смог сделать».
Ранее Логан выстоял 8 раундов в бою с экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером.
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