Логан Пол может провести бой в ММА

Логан Пол / фото - Fighttime

Блогер Логан Пол может выступить в смешанных единоборствах в рамках промоушена Bellator. Президент компании Скотт Кокер заявил, что готов устроить американцу поединок в клетке, если он того захочет. Слова функционера приводит MMA Fighting.

Сколько людей смогли это сделать? Пройти восемь раундов с Флойдом? И не говорите мне, что Флойд не пытался его прикончить – у него просто не получилось. Так что для меня это победа Логана, и он только что значительно повысил свою ценность. Был ли это отличный бой? Нет, в нем было много грязного бокса, но давайте посмотрим правде в глаза – обычно Флойд идет вперед и решает вопрос, но на этот раз он ничего не смог сделать».