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Ломбард вызвал Джейка Пола на кулачный бой

Звезда MMA и кулачных боев хочет получить много хайпа и денег

MMA
13:33
Ломбард вызвал Джейка Пола на кулачный бой

Действующий чемпион лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship и экс-чемпион Bellator Гектор Ломбард в Instagram обратился к блогеру Джейку Полу с предложением провести бой.

«Джейк, мы будем драться в Bare Knuckle или мы проведем обычный боксерский поединок? Я знаю, что ты хочешь подраться со мной и вопрос лишь в том, где мы будем драться? Я знаю, что ты любишь бокс, но будешь ли ты достаточно смелым, чтобы выйти на ринг Bare Knuckle FC?»

Напомним, Джейк Пол следующий бой проведет против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Карен Агабекян
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Теги

Джейк Пол Гектор Ломбард

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