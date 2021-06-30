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Ломбард вызвал Джейка Пола на кулачный бой
Звезда MMA и кулачных боев хочет получить много хайпа и денег
13:33
Действующий чемпион лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship и экс-чемпион Bellator Гектор Ломбард в Instagram обратился к блогеру Джейку Полу с предложением провести бой.
«Джейк, мы будем драться в Bare Knuckle или мы проведем обычный боксерский поединок? Я знаю, что ты хочешь подраться со мной и вопрос лишь в том, где мы будем драться? Я знаю, что ты любишь бокс, но будешь ли ты достаточно смелым, чтобы выйти на ринг Bare Knuckle FC?»
Напомним, Джейк Пол следующий бой проведет против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.
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