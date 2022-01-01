Чендлер назвал лучшего бойца года в UFC
Льюис готов стать заменой на поединок Нганну – Гане
Титульный бой состоится на турнире UFC Fight Night 199
01 января 11:00
Деррик Льюис / Фото - mmajunkie.usatoday.comРейтинговый тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-8) в интервью MMA Junkie сообщил, что не против подстраховать титульный поединок Фрэнсиса Нганну (16-3) и Сирила Гане (10-0), если лига сделает ему такое предложение.
«Если это будет ко-мэйн ивент, тогда мы посмотрим. Полагаю, что я могу это сделать. Поглядим. Я только что вам говорил, что с меня хватит пятираундовых боев. Но я хочу денег. Так что посмотрим. Возможно, я буду готов. Каким-то образом».
Поединок Нганну – Гане должен будет возглавить ивент UFC 270, который запланирован на 22 января.
Напомним, 36-летний Льюис нокаутировал Криса Докоса в главном поединке турнира UFC Fight Night 199.
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