Макдональд: «Я хочу показывать впечатляющие, доминирующие выступления»
Макдональд неожиданно проиграл Тибау в главном бою вечера на турнире PFL 5
Все результаты ивента, который состоялся в Атлантик-Сити
07:54
Глейсон Тибау / Фото - mmajunkie.usatoday.comНа арене Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) завершился очередной турнир в рамках третьего сезона американской ММА-промоушена PFL – PFL 5.
Главным событием ивента стал поединок в полусреднем дивизионе между экс-чемпионом Bellator Рори Макдональдом (22-7-1) и экс-бойцом UFC Глейсоном Тибау (36-15).
Представляем вашему внимаю результаты турнира PFL 5:
Глейсон Тибау победил Рори Макдональда раздельным решением судей
Рэй Купер III победил Николая Алексахина единогласным решением судей
Бой Эмилиано Сорди – Дэн Спон завершился вничью
Крис Камоззи победил Сезара Феррейру единогласным решением судей
Бой Антонио Карлос Джуниор – Винни Магальяеш признан несостоявшимся (случайный удар коленом в пах) в первом раунде
Кори Хендрикс победил Мартина Хамлета Нильсена сабмишеном (удушение сзади) в третьем раунде
Жоао Зеферино победил Джейсона Понета сабмишеном (удушение ручным треугольником) во втором раунде
Магомед Магомедкеримов победил Кертиса Миллендера сабмишеном (удушение Иезекииля) в первом раунде
Том Лоулор победил Джордана Янга единогласным решением судей
Алексей Кунченко победил Садибу Сая единогласным решением судей
Накануне стало известно, что экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холловэй (22-6) не выйдет в октагон в поединке против Яира Родригеса (13-2), который должен был состояться 17 июля на турнире UFC Fight Night.
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