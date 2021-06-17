Видео церемонии взвешивания Макдональда и других участников турнира PFL 5
Макдональд: «Я хочу показывать впечатляющие, доминирующие выступления»
«Красный Король» намерен стать лучшим полусредневесом мира
07:55
Рори Макдональд / Фото: PFL
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд (22-6-1) рассказал своем состоянии перед боем с Глейсоном Тибау (35-15). Слова канадца приводит портал lowkickmma.com.
«В один момент я выиграл титул Bellator, потом женился и стал наслаждаться своим успехом. Это расфокусировало меня. Я чувствовал, что стал драться хуже. Но во время пандемии мне удалось взять перерыв и все обдумать. Это дало мне возможность сосредоточиться на своих проблемах и заново обрести мотивацию.
Я хочу стать лучшим полусредневесом в мире и хочу показывать впечатляющие, доминирующие выступления. Глейсон Тибау – крепкий соперник, и я ожидаю, что он покажет все, на что способен».
Видео трансляция турнира PFL 5: Макдональд – Тибау.
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