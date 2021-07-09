Уайт: «Победив Порье и Оливейру, Макгрегор станет одним из лучших бойцов ММА всех времен и народов»
Макгрегор: «Хабиб ничего не сделал в спорте, так еще и ускользнул, как маленькая крыса»
Эпатажный ирландец традиционно не стал подбирать выражения
10:44
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов на UFC 229 / Фото: Reuters
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) в своей манере высказался в интервью Youtube каналу BT Sport об экс-сопернике в легком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове (29-0):
Если честно, даже не думаю о Хабибе. В спорте он не сделал ничего. А теперь он ушел, ускользнул, как маленькая крыса.
Напомним, что стали известны гонорары Макгрегора и Дастина Порье (27-6) за трилогию на UFC 264.
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