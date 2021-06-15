Макгрегор – о бое с Порье: «Вы разбудили зверя, пришло время молиться»

Эпатажный ирландец уверен в своей победе

Макгрегор и Порье / Фото: cbssports

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) рассказал, как проходит его подготовка к трилогии с американцем Дастином Порье (27-6), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка.



Слова ирландца приводит Talk SPORT со ссылкой на Fox Sports:

Я очень, очень упорно тренируюсь. Провожу в день минимум по две тренировки и уже нахожусь в хорошей форме. Я победил Дастина в 2014 году, но проиграл в реванше. Поэтому у нас есть трилогия. Мне нужно внести некоторые изменения в моей тактике и тогда все будет хорошо. Могу сказать, что я уверен в себе, сосредоточен и нет сомнений, что добьюсь своей цели. 10-го июля будет захватывающее представление, можете в этом не сомневаться. В день боя я все сделаю безупречно. Мы прочитали их стратегию и знаем, как с этим бороться. Они хотят вести тактическую игру? Нет проблем. Вы разбудили зверя, который принесет с собой гораздо больше силы. Пришло время начать молиться.

Порье рассказал, что ему есть чем удивить Макгрегора.