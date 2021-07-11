Макгрегор - о поражении Порье: «Это еще не конец»

Ирландец прокомментировал поединок с американцем

Фото / theathletic.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал свое досрочное поражение в третьем бою с бывшим временным чемпионом легкого дивизиона Дастином Порье (28-6-1), которое он потерпел в главном событии турнира UFC 264.

Несмотря на перелом ноги в концовке первого раунда, из-за которого ирландец не смог продолжить бой, он нашел в себе силы, чтобы после поединка дать Джо Рогану интервью прямо в октагоне.

Конора цитирует портал thesun.co.uk:

«Я отбивал его чертову голову, отбивал чертову ногу. Он показал свое обычное д*рьмо, нырял, чтобы сократить дистанцию. Это еще не конец. Я должен разобраться с ним на улице, все продолжается. Мне вообще по*рен. Там не было никакого удара. Я травмировался не из-за одного из его ударов. Твоя жена писала мне в личку. Эй, крошка, ответь мне и мы пообщаемся позже. У нас будет вечеринка в ночном клубе Wynn, крошка».

Дастин Порье высказался о своей победе над Конором Макгрегором на турнире UFC 264.