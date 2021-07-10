Макгрегор оставил грозное послание Порье: «Ты умрешь в октагоне этой ночью»

Ирландец уверен в своей победе над американцем



Конор Макгрегор / фото - attacktheback.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) в очередной раз отметился угрожающим посланием в адрес Дастина Порье (27-6) в преддверии их третьего поединка.

Конора цитирует портал bjpenn.com:

«Скоро этот парень поймет, что если ты не уважаешь человеческую доброту и принимаешь ее за слабость, то должен поплатиться за это. Этой ночью я заставлю этого парня заплатить собственной жизнью. Да, так и будет. Ты умрешь в октагоне этой ночью».

Дастин Порье с уверенностью заявил, что выиграет третий поединок у Конора Макгрегора.