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Макгрегор отстранен от боев до начала 2022 года

Ирландец сломал ногу в бою против Порье
MMA
20:27
Макгрегор отстранен от боев до начала 2022 года
Конор Макгрегор / фото - WKLF

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6) не будет проводить боев до конца 2021 года.

Ирландец в поединке против Дастина Порье (28-6-1) получил перелом ноги, после которого перенес операцию. Инсайдер Эл Доусон, сообщил, что по медицинским причинам «Ноториус» сможет вернуться в октагон не раньше января 2022 года.

Приступить к спаррингам боец сможет лишь к середине августа, согласно требованиям егулятора боевых видов спорта ММА.

Недавно стал известен гонорар Конора за 1 раунд на турнире UFC 264.

 

Антон Кривенко
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Конор Макгрегор

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