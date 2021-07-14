Макгрегор отстранен от боев до начала 2022 года

Ирландец сломал ногу в бою против Порье

Конор Макгрегор / фото - WKLF

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6) не будет проводить боев до конца 2021 года.

Ирландец в поединке против Дастина Порье (28-6-1) получил перелом ноги, после которого перенес операцию. Инсайдер Эл Доусон, сообщил, что по медицинским причинам «Ноториус» сможет вернуться в октагон не раньше января 2022 года.

Приступить к спаррингам боец сможет лишь к середине августа, согласно требованиям егулятора боевых видов спорта ММА.

Недавно стал известен гонорар Конора за 1 раунд на турнире UFC 264.