Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Макгрегор – Порье: «Можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты ничего не сделал»

Ирландская звезда UFC не считает себя поверженным
MMA
09:22
Макгрегор – Порье: «Можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты ничего не сделал»
Конор Макгрегор / Фото - mmamania.com
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в Twitter опубликовал видеообращение к своим фанатам и Дастину Порье (27-6) после досрочного поражения в трилогии с топовым американцем.

«Как дела, фанаты ММА? «Ноторуис» здесь, только что покинул операционную. Все прошло по плану, все было идеально. Я чувствую себя потрясающе. Я должен провести шесть недель на костылях, а затем начну расхаживаться. Хочу поблагодарить фанатов из разных уголков мира за слова поддержки. Надеюсь, вам понравилось шоу. Благодарю болельщиков, посетивших T-Mobile Arena. 21 800 зрителей сделали арену абсолютно наэлектризованной. Первый раунд был чертовски классным. Было бы круто выйти на второй раунд и посмотреть, как бы все сложилось, но что есть, то есть. Такова природа этого бизнеса. Я получил полный перелом большеберцовой кости, который не должен был случиться. Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты там ничего не сделал. Второй раунд все бы показал. Знаете, мы остаемся командой, несмотря на взлеты и падения. Мы встряхнем с себя пыль, восстановимся и вернемся лучше, чем когда-либо. Вперед, команда».



Напомним, Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда поединка с Порье, который состоялся 10 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC 264.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Макгрегора - о поведении своего подопечного после боя с Порье: «Меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора»
Тренер Макгрегора - о поведении своего подопечного после боя с Порье: «Меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора»
MMA
09:50
Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье
Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье
MMA
09:00
Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса
Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса
MMA
07:40
Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
MMA
11 июля 17:01
Фергюсон поддержал Макгрегора
Фергюсон поддержал Макгрегора
MMA
11 июля 15:50
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
MMA
11 июля 15:14

Новости: MMA

Тренер Макгрегора - о поведении своего подопечного после боя с Порье: «Меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора»
Тренер Макгрегора - о поведении своего подопечного после боя с Порье: «Меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора»
09:50
Макгрегор – Порье: «Можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты ничего не сделал»
Макгрегор – Порье: «Можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты ничего не сделал»
09:22
Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье
Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье
09:00
Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса
Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса
07:40
Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
11 июля 17:01
Фергюсон поддержал Макгрегора
Фергюсон поддержал Макгрегора
11 июля 15:50
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
11 июля 15:14
Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
11 июля 14:50
«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020
«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020
11 июля 14:40
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
31
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости