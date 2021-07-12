Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье
Макгрегор – Порье: «Можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты ничего не сделал»
Ирландская звезда UFC не считает себя поверженным
09:22
Конор Макгрегор / Фото - mmamania.comЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в Twitter опубликовал видеообращение к своим фанатам и Дастину Порье (27-6) после досрочного поражения в трилогии с топовым американцем.
«Как дела, фанаты ММА? «Ноторуис» здесь, только что покинул операционную. Все прошло по плану, все было идеально. Я чувствую себя потрясающе. Я должен провести шесть недель на костылях, а затем начну расхаживаться. Хочу поблагодарить фанатов из разных уголков мира за слова поддержки. Надеюсь, вам понравилось шоу. Благодарю болельщиков, посетивших T-Mobile Arena. 21 800 зрителей сделали арену абсолютно наэлектризованной. Первый раунд был чертовски классным. Было бы круто выйти на второй раунд и посмотреть, как бы все сложилось, но что есть, то есть. Такова природа этого бизнеса. Я получил полный перелом большеберцовой кости, который не должен был случиться. Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу так, как хочешь, но ты там ничего не сделал. Второй раунд все бы показал. Знаете, мы остаемся командой, несмотря на взлеты и падения. Мы встряхнем с себя пыль, восстановимся и вернемся лучше, чем когда-либо. Вперед, команда».
Onwards and upwards we go pic.twitter.com/qKgochlT3t— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021
Напомним, Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда поединка с Порье, который состоялся 10 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC 264.
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