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Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье

Повреждение могло поспособствовать перелому ноги во время самого поединка
MMA
09:00
Макгрегор повредил лодыжку во время подготовки к третьему бою с Порье
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора (22-6), сообщил, что его подопечный повредил лодыжку еще во время подготовки к бою с американцем Дастином Порье (28-6), что могло поспособствовать перелому ноги во время самого поединка.

Специалиста цитирует портал mmamania.com:

«Конор сейчас в больнице, я пойду его проведать после интервью. Вы знаете, это горькая пилюля, которую нужно проглотить. В этом виде спорта может произойти все что угодно. Нам нужно время, чтобы оценить наши следующие шаги. Очевидно, что сейчас реабилитация и восстановление. Вот на чем нужно сосредоточиться.

Небольшая травма лодыжки была во время этого тренировочного лагеря. Сыграла ли она роль в том, что произошло во время боя? Я не знаю. Возможно. Кажется необычным, что молодой, здоровый парень может попасть в подобную ситуацию, но никаких предпосылок к этому не было. Знаете, мы можем искать причину целый день, но от этого ничего не изменится».

Конор Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Рене Тер Велде
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье Джон Кавана

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