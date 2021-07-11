Макгрегор проиграл Порье на турнире UFC 264

Судья остановил поединок из-за жуткой травмы ирландца



Конор Макгрегор / фото - Associated Press

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился мэйн ивент турнира UFC 264, в котором сошлись Конор Макгрегор (22-6) и Дастин Порье (28-6).

С первых секунд Конор захватил пространство октагона, активно используя удары ногами. Порье успешно отвечал сериями ударов в голову с обеих рук. Спустя 2 минуты Макгрегор неожиданно провел попытку удушающего приема, защищаясь от перевода в партер. Дастин выбрался из захвата, забрал контроль в партере и ответил жестким добиванием локтями.

Схватка продлилась всего раунд из-за травмы, которую получил ирландец в самой концовке пятиминутки. Макгрегор оступился после пропущенного от Порье удара и повредил ногу. В перерыве врач принял решение, что ирландец не сможет продолжить поединок и остановил его.

Таким образом, Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.