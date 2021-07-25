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Макгрегор с гипсом на ноге провел тренировку

Травма не мешает физическим активностям ирландца
MMA
25 июля 20:17
Макгрегор с гипсом на ноге провел тренировку
Конор Макгрегор / Фото: marca

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в своем Instagram продемонстрировал, как тренируется с гипсом на ноге. Отметим, что эпатажный ирландец травмировался в поединке с Дастином Порье (28-6) на UFC 264.

Жизнь – это не просто события, которые с нами происходят, – это о том, как мы с ними справляемся. Вперед, парни, храни вас Господь. Продолжаю работу.

Макгрегор получил солидный гонорар за бой с американцем.

Олег Шумейко-младший
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Конор Макгрегор

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