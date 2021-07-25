Макгрегор поддержал Лобова перед боем против Беринчика
Макгрегор с гипсом на ноге провел тренировку
Травма не мешает физическим активностям ирландца
25 июля 20:17
Конор Макгрегор / Фото: marca
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в своем Instagram продемонстрировал, как тренируется с гипсом на ноге. Отметим, что эпатажный ирландец травмировался в поединке с Дастином Порье (28-6) на UFC 264.
Жизнь – это не просто события, которые с нами происходят, – это о том, как мы с ними справляемся. Вперед, парни, храни вас Господь. Продолжаю работу.
Макгрегор получил солидный гонорар за бой с американцем.
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