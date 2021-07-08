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Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»

10 июля бойцы проведут третью встречу в октагоне
MMA
14:32
Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»
Конор Макгрегор / фото - Instagram

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) 10 июля проведет бой против Дастина Порье (27-6-1) на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, США. Своими ожиданиями от грядущей встречи ирландец поделился в интервью Rolling Stone.

«Он много чего наговорил в последнее время, за что ему придется заплатить – его не ждет ничего хорошего. 10 июля я перееду своего соперника. Я нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем когда-либо, и сосредоточен, как никогда. Я вынесу его. Он не сможет справиться с тем, что я предложу ему в субботу – вот как все будет

Я побью рекорд PPV. Все ждут этого. Я был участником больших боев, а это, вероятно, самый грандиозный из них. Возвращение фанатов придаст нашему поединку еще более значительную атмосферу. Так что я действительно в восторге, и готов показать шоу». 

Порье ранее продемонстрировал свою текущую форму.

Спарринг-партнер «Ноториуса» Артем Лобов ранее назвал сильные стороны Дастина.

Антон Кривенко
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Конор Макгрегор Дастин Порье

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