Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»

Конор Макгрегор / фото - Instagram

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) 10 июля проведет бой против Дастина Порье (27-6-1) на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, США. Своими ожиданиями от грядущей встречи ирландец поделился в интервью Rolling Stone.

Я побью рекорд PPV. Все ждут этого. Я был участником больших боев, а это, вероятно, самый грандиозный из них. Возвращение фанатов придаст нашему поединку еще более значительную атмосферу. Так что я действительно в восторге, и готов показать шоу».