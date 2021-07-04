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Макгрегор: «В последнее время Порье много говорит, он обязательно заплатит за это»

Ирландец уверен в своей победе над американцем
MMA
08:40
Макгрегор: «В последнее время Порье много говорит, он обязательно заплатит за это»
Конор Макгрегор / фото - nytimes.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (27-6) считает, что его будущий оппонент Дастин Порье (27-6) в последнее время много говорит и обещает заставить американца заплатить во время боя. Об этом Конор заявил во время прямой трансляции в Instagram.

«Я собираюсь отбить ему голову. В ночь боя будет использовано много оружия. Дастин хочет смешанных единоборств? Он получит смешанные единоборства. Все это время я был полностью сфокусирован и занят работой. Во время всего тренировочного лагеря, это были только смешанные единоборства. Так что я готов устроить шоу.

Вы можете зайти на YouTube и увидеть, как я трудился. Теперь у меня есть работа. Я снова в деле и готов хоть сейчас в октагон. В последнее время Дастин много говорит. Он обязательно за это заплатит. Все закончится не хорошо для него».

Дастин Порье признался, что его мотивирует желание завоевать полноценный чемпионский титул.


Рене Тер Велде
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Конор Макгрегор Дастин Порье

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