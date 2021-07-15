Макгрегор: «Я был травмирован, когда выходил на бой против Порье»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) дал комментарий в своем Instagram о подготовке к бою против Дастина Порье (28-6-1). Ирландец заявил, что был травмирован еще до выхода в окатгон, о чем были в курсе врач и Дэйна Уайт.
«Я уже был травмирован, когда выходил на бой. Люди спрашивали – когда же случился перелом, в какой именно момент поединка? Но лучше спросите об этом Дану Уайта и доктора Дэвидсона, главного врача UFC. Они знали, что до выхода в клетку у меня были стрессовые переломы в ноге. Даже обсуждалось отмена поединка, поскольку я тренировался без накладок на голенях, и при этом отрабатывал удары ногами. Я несколько раз жестко угодил в колено, так что в моей голени, повыше стопы, были многочисленные микротрещины, плюс в течение всей моей карьеры я испытывал проблемы с этой самой стопой. Каждую тренировку мне приходилось туго перематывать стопу, и это при том, что я очень много тренировался, когда чувствовал боль.
Мне пришлось тренироваться в партере, и именно таким образом, я усовершенствовал этот граунд-энд-паунд со спины. Вот почему Дастин попятился назад, находясь сверху, тогда как я бил апкики и разбивал его локтями. Это не самое лучшее место, где ты можешь быть, дерясь с таким, как я. У тебя нет возможности нанести удар. Ты прилагаешь большие усилия, чтобы это сделать, и покуда ты пытаешься и тратишь энергию, твоя голова обрастает шишками от пропущенных локтей и жестких апкиков. Я отшлифовал этот навык, поскольку у меня была повреждена нога. Мне пришлось подстраивать тренировочный процесс».
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