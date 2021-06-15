Шлеменко: «Амосов — не «Украинский Хабиб», он — «Украинский Ярослав»
Махачев признался, что Хабиб – отличный геймер
За джостиком Нурмагомедов даже лучше чем на футбольном поле
17:34
Махачев и Хабиб / Фото: RingSide24
Российский легковес Ислам Махачев (18-1) высказался о навыках бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (19-0) в футболе.
«Кто лучше всех играет в футбол? Хабиб. Ну, он в PlayStation играет лучше, чем на поле».
Нурмагомедов прокомментировал слова друга:
«Брат, и на поле что было, ты же помнишь, аккуратнее будь».
Напомним, ранее Хабиб заявил, что хочет заработать много денег и затем говорить, что они не главное.
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