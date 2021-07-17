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Махачев: «Я должен прикончить Мойзеса»

Российский легковес – о предстоящем поединке на турнире UFC on ESPN 26


MMA
07:18
Махачев: «Я должен прикончить Мойзеса»
Ислам Махачев / Фото - UFC
Рейтинговый российский легковес UFC Ислам Махачев (19-1) высказался о предстоящем поединке против бразильца Тиаго Мойзеса (15-4). 

Цитирует россиянина официальный сайт UFC.

«Мойзес – крутой боец. Я это знаю, потому что видел его бои. У него хорошие удары, отличное джиу-джитсу, отличная физическая подготовка, но я лучше в любом направлении. Я должен прикончить этого парня, так как хочу продемонстрировать свои навыки. Я должен показать людям, что нахожусь на другом уровне. Я должен закончить бой в первом или втором раунде».


Напомним, что Махачев и Мойзес проведут поединок в ночь на 18 июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в главном событии турнира UFC on ESPN 26.



Владимир Кириченко
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