Махачев задушил Мойзеса, Тейт нокаутировала Рено

Все результаты турнира UFC on ESPN 26



Фото: fightnews.info

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC on ESPN 26, главным событием которого стал поединок в рамках легкого веса между бойцом из России Исламом Махачевым (20-1) и бразильцем Тиаго Мойзесом (15-5).

Тогда как в ко-мэйн ивенте в октагон после длительного перерыва успешно вернулась бывшая чемпионка легчайшего дивизиона Миша Тейт (19-7), которая нокаутировала в третьем раунде Марион Рено (9-8-1).

Всего в карде UFC on ESPN 26 было запланировано десять поединков с участием спортсменов из Казахстана, Бразилии, Польши, Мексики, России и Соединенных Штатов Америки.

Основной кард:

Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса удушением сзади в 4-м раунде

Матеуш Гамрот победил Джереми Стивенса кимурой в 1-м раунде

Родолфу Виейру победил Дастина Штольцфуса удушением сзади в 3-м раунде

Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса техническим нокаутом в 3-м раунде

Прелимы:

Дэниел Родригес победил Престона Парсонса техническим нокаутом в 1-м раунде

Аманда Лемос победила Монсеррат Руис нокаутом в 1-м раунде

Сергей Морозов победил Халида Таху единогласным решением судей

Малкольм Гордон победил Франсиско Фигейреду единогласным решением судей

Родриго Насименто победил Алана Бодо техническим нокаутом в 1-м раунде

Ислам Махачев «задушил» Тиаго Мойзеса в главном бою UFC on ESPN 26.