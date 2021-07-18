Махачев задушил Мойзеса, Тейт нокаутировала Рено
На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC on ESPN 26, главным событием которого стал поединок в рамках легкого веса между бойцом из России Исламом Махачевым (20-1) и бразильцем Тиаго Мойзесом (15-5).
Тогда как в ко-мэйн ивенте в октагон после длительного перерыва успешно вернулась бывшая чемпионка легчайшего дивизиона Миша Тейт (19-7), которая нокаутировала в третьем раунде Марион Рено (9-8-1).
Всего в карде UFC on ESPN 26 было запланировано десять поединков с участием спортсменов из Казахстана, Бразилии, Польши, Мексики, России и Соединенных Штатов Америки.
Основной кард:
Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса удушением сзади в 4-м раунде
Матеуш Гамрот победил Джереми Стивенса кимурой в 1-м раунде
Родолфу Виейру победил Дастина Штольцфуса удушением сзади в 3-м раунде
Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса техническим нокаутом в 3-м раунде
Прелимы:
Дэниел Родригес победил Престона Парсонса техническим нокаутом в 1-м раунде
Аманда Лемос победила Монсеррат Руис нокаутом в 1-м раунде
Сергей Морозов победил Халида Таху единогласным решением судей
Малкольм Гордон победил Франсиско Фигейреду единогласным решением судей
Родриго Насименто победил Алана Бодо техническим нокаутом в 1-м раунде
Ислам Махачев «задушил» Тиаго Мойзеса в главном бою UFC on ESPN 26.
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