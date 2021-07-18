Махачев «задушил» Мойзеса в главном бою UFC on ESPN 26

Россиянину понадобилось четыре раунда для победы над бразильцем

Ислам Махачев / фото - Twitter

Девятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев сумел одержать уже 8-ю победу кряду, взяв верх над бойцом из Бразилии Тиаго Мойзесом в главном поединке турнира UFC on ESPN 26, только что отгремевшего в Лас-Вегасе.

Россиянин взял неторопливый старт, преимущественно работая с дистанции. Мойзес огрызался одиночными ударами, опасаясь раскрываться, чтобы не пропустить проход в ноги. Когда же бойцы все-таки оказывались на канвасе, Махачев уверенно контролировал своего оппонента, занимая доминирующие позиции и разбивая граунд-энд-паундом.

В четвертом раунде Махачев вновь оформил тейкдаун, потом забрал спину подуставшего бразильца и, просунув руку под его подбородок, провел плотное удушение, вынудив Мойзеса постучать в знак сдачи.

Таким образом, Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса удушением сзади в 4-м раунде.