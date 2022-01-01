Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс - СК Сокол

Маккарти: «Станет ли Льюис когда-то чемпионом? Я сомневаюсь»

Деррику уже давали два титульных боя
MMA
01 января 10:06
Маккарти: «Станет ли Льюис когда-то чемпионом? Я сомневаюсь»
Деррик Льюис и Джон Маккарти

Экс-судья UFC Джон Маккарти дал свою оценку популярному тяжеловесу Деррику Льюису (26-8), также известному как «Черный зверь», сообщает MMA Junkie.

«Деррику Льюису уже давали два титульных боя. У него был один бой против Кормье, который он проиграл и второй против Гане, который мы также знаем, чем закончился.

Не сомневаюсь, что Деррик может быть конкурентоспособным. Он крутой боец. У Льюиса есть определенные вещи, в которых он невероятно силен.

Деррик – невероятно развит физически, но техничные бойцы легко расправляются с ним. Поэтому мы должны спросить себя, станет ли он когда-то чемпионом? Я сомневаюсь».

Напомним, ранее 19 декабря Льюис нокаутировал в первом раунде Криса Докоса,

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Деррик Льюис Джон Маккарти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: MMA

Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
28 марта 09:30
Нэйт Диас попросил UFC отпустить его
Нэйт Диас попросил UFC отпустить его
27 марта 11:00
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
27 марта 09:30
Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
25 марта 13:00
Макгрегор может сесть в тюрьму за опасное вождение
Макгрегор может сесть в тюрьму за опасное вождение
24 марта 09:30
Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора
Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора
21 марта 20:50
Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем
Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем
21 марта 10:40
Аспиналл быстро остановил Волкова на UFC Fight Night 204
Аспиналл быстро остановил Волкова на UFC Fight Night 204
20 марта 09:50
Усман: «Не ждите, что Ковингтон снова станет впереди всей очереди»
Усман: «Не ждите, что Ковингтон снова станет впереди всей очереди»
18 марта 21:30
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Бокс Профессиональный бокс
28 марта 10:38
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Владимир Кличко покинул Украину
Владимир Кличко покинул Украину
Бокс Профессиональный бокс
31 марта 11:15
Все новости