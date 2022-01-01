Маккарти: «Станет ли Льюис когда-то чемпионом? Я сомневаюсь»

Деррик Льюис и Джон Маккарти

Экс-судья UFC Джон Маккарти дал свою оценку популярному тяжеловесу Деррику Льюису (26-8), также известному как «Черный зверь», сообщает MMA Junkie.



Не сомневаюсь, что Деррик может быть конкурентоспособным. Он крутой боец. У Льюиса есть определенные вещи, в которых он невероятно силен.

Деррик – невероятно развит физически, но техничные бойцы легко расправляются с ним. Поэтому мы должны спросить себя, станет ли он когда-то чемпионом? Я сомневаюсь».