Льюис: «Нганну может поцеловать меня в зад, ведет себя как кретин 24 часа в сутки»
Маккарти: «Станет ли Льюис когда-то чемпионом? Я сомневаюсь»
Деррику уже давали два титульных боя
01 января 10:06
Деррик Льюис и Джон Маккарти
Экс-судья UFC Джон Маккарти дал свою оценку популярному тяжеловесу Деррику Льюису (26-8), также известному как «Черный зверь», сообщает MMA Junkie.
«Деррику Льюису уже давали два титульных боя. У него был один бой против Кормье, который он проиграл и второй против Гане, который мы также знаем, чем закончился.
Не сомневаюсь, что Деррик может быть конкурентоспособным. Он крутой боец. У Льюиса есть определенные вещи, в которых он невероятно силен.
Деррик – невероятно развит физически, но техничные бойцы легко расправляются с ним. Поэтому мы должны спросить себя, станет ли он когда-то чемпионом? Я сомневаюсь».
Напомним, ранее 19 декабря Льюис нокаутировал в первом раунде Криса Докоса,
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