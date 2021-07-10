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Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон

Хорхе также поделился мнением относительно победителя этого поединка
MMA
09:20
Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон
Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15) заявляет, что готов разделить октагон с победителем поединка между его соотечественником Стивеном Томпсоном (15-4-1) и бразильцем Гилбертом Бернсом (19-4).

Хорхе цитирует ресурс bjpenn.com:

«Я определенно хотел бы сразиться с победителем боя между Томпсоном и Бернсом».

Также Хорхе поделился своим мнением относительно победителя этого противостояния:

«Заключительные мысли: если Гилберт Бернс будет занят и сосредоточен, то мы увидим досрочное поражение Томпсона».

Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье.

Рене Тер Велде
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Теги

Хорхе Масвидаль Стивен Томпсон Гилберт Бернс

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