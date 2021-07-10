Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье
Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон
Хорхе также поделился мнением относительно победителя этого поединка
09:20
Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15) заявляет, что готов разделить октагон с победителем поединка между его соотечественником Стивеном Томпсоном (15-4-1) и бразильцем Гилбертом Бернсом (19-4).
Хорхе цитирует ресурс bjpenn.com:
«Я определенно хотел бы сразиться с победителем боя между Томпсоном и Бернсом».
Также Хорхе поделился своим мнением относительно победителя этого противостояния:
«Заключительные мысли: если Гилберт Бернс будет занят и сосредоточен, то мы увидим досрочное поражение Томпсона».
Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье.
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