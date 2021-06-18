Масвидаль: «Пример Намаюнас вдохновляет меня»
Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка
Американский полусредневес готов к любому сопернику
13:22
Хорхе Масвидаль / Фото - UFCРейтинговый американский полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) уверен в том, когда состоится его следующий поединок, но имя соперника пока остается неизвестным.
Цитирует Масвидаля mmajunkie.usatoday.com.
«Все, кто выше меня [в рейтинге]. Любой из них, кто сможет выступить в октябре-ноябре. Именно в эти сроки я планирую вернуться и снести их головы».
Ранее Масвидаль заявлял, что готов провести поединок против скандального американца Ника Диаса (26-9).
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