Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Украина - Македония 2:1 Окончен
19:00 Дания - Бельгия 1:2 Окончен
22:00 Нидерланды - Австрия 2:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 2:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 106:109 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 111:119 Окончен
Теннис (3 события из 28) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
16:45 Александер Зверев - Уго Умбер 1:2 Окончен
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:40 Ангелика Кербер - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
15:20 Гарбин Мугуруса - Елена Рябыкина 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Швеция - Словакия -:- Запланирован
19:00 Хорватия - Чехия -:- Запланирован
22:00 Англия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 104:89 Окончен
Теннис (1 событие из 22) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Филипп Кольшрайбер - Андрей Рублёв 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Венгрия - Франция -:- Запланирован
19:00 Португалия - Германия -:- Запланирован
22:00 Испания - Польша -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз -:- Запланирован

Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка

Американский полусредневес готов к любому сопернику



MMA
13:22
Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка
Хорхе Масвидаль / Фото - UFC
Рейтинговый американский полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) уверен в том, когда состоится его следующий поединок, но имя соперника пока остается неизвестным.

Цитирует Масвидаля mmajunkie.usatoday.com.

«Все, кто выше меня [в рейтинге]. Любой из них, кто сможет выступить в октябре-ноябре. Именно в эти сроки я планирую вернуться и снести их головы».


Ранее Масвидаль заявлял, что готов провести поединок против скандального американца Ника Диаса (26-9).



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорхе Масвидаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Леона хотят кинуть? Эдвардсу предложили рейтинговый бой вместо титульного
Леона хотят кинуть? Эдвардсу предложили рейтинговый бой вместо титульного
MMA
14 июня 14:00
«В этом нет смысла». Ковингтон не заинтересован в поединке с Масвидалем
«В этом нет смысла». Ковингтон не заинтересован в поединке с Масвидалем
MMA
3 июня 18:45

Новости: MMA

Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка
Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка
13:22
«Это безумие и позор». Макдональд не согласен с поражением в бою с Тибау
«Это безумие и позор». Макдональд не согласен с поражением в бою с Тибау
11:55
Хабиб: «Никакого желания возвращаться у меня нет. И не думаю, что оно когда-то будет»
Хабиб: «Никакого желания возвращаться у меня нет. И не думаю, что оно когда-то будет»
10:38
Макдональд неожиданно проиграл Тибау в главном бою вечера на турнире PFL 5
Макдональд неожиданно проиграл Тибау в главном бою вечера на турнире PFL 5
07:54
Было бы круто. Нэйт Диас может провести трилогию с Макгрегором
Было бы круто. Нэйт Диас может провести трилогию с Макгрегором
17 июня 22:07
«Я еще не сказал последнего слова». Вайдман вернулся к тренировкам после ужасающей травмы
«Я еще не сказал последнего слова». Вайдман вернулся к тренировкам после ужасающей травмы
17 июня 21:55
Олейник: «Я постараюсь задушить Спивака»
Олейник: «Я постараюсь задушить Спивака»
17 июня 20:57
Мендес – о бое Конор – Порье: «Победит Дастин, – по той причине, что мне не нравится Макгрегор»
Мендес – о бое Конор – Порье: «Победит Дастин, – по той причине, что мне не нравится Макгрегор»
17 июня 19:55
«Корейский Зомби»: «Игэ – драчун. Если он хочет рубиться, то я более чем открыт для этого»
«Корейский Зомби»: «Игэ – драчун. Если он хочет рубиться, то я более чем открыт для этого»
17 июня 19:16
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
7
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00