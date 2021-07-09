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Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье

Американский полусредневес UFC отметил невероятную форму своего одноклубника
MMA
09:21
Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье
Хорхе Масвидаль / Фото - UFC
Топовый американский полусредневес UFС Хорхе Масвидаль (35-15) спрогнозировал результат поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весах Конором Макгрегором (22-5) и Дастином Порье (27-6), который является одноклубником Масвидаля.

Цитирует Масвидаля MMA Junkie.

«Дастин находится в невероятной боевой форме. Я прошел с ним весь тренировочный лагерь и видел как он готовился к этому бою. Он с самого начала знал, что третий бой с Конором состоится и не теряя времени стал готовиться. С каждой тренировкой он становился все сильнее и сильнее. Они уже дважды встречались между собой и хорошо знают друг друга, Дастин знает что Конор опасен в стартовых раундах, особенно в стойке, поэтому при правильном плане на бой Дастин может победить снова».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
Владимир Кириченко
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Теги

Хорхе Масвидаль Дастин Порье Конор Макгрегор

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